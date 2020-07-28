РИАМО – 28 июл. Уровень безработицы в РФ повысился до 6,3% в прошлом месяце, информация об этом есть в материалах Цетробанка, сообщает Газета.ru.
Ранее предприниматели получили субсидии на выплату зарплат работникам на самоизоляции. Помимо этого, ввели выдачу беспроцентных кредитов для поддержки занятости. Это сделали для того, чтобы работодатели ограничили сокращение штата сотрудников в нерабочие дни,которые ввели в стране из-за коронавируса.
Но рост безработицы продолжается. С мая по июнь рост составил 0,2%.
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