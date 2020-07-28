РИАМО – 28 июл. Уровень безработицы в РФ повысился до 6,3% в прошлом месяце, информация об этом есть в материалах Цетробанка, сообщает Газета.ru.

«В июне 2020 года на фоне частичного снятия ограничительных мер и возвращения к производственной деятельности снижение потребности работодателей в работниках замедлилось», — говорится в документе.

Ранее предприниматели получили субсидии на выплату зарплат работникам на самоизоляции. Помимо этого, ввели выдачу беспроцентных кредитов для поддержки занятости. Это сделали для того, чтобы работодатели ограничили сокращение штата сотрудников в нерабочие дни,которые ввели в стране из-за коронавируса.

Но рост безработицы продолжается. С мая по июнь рост составил 0,2%.