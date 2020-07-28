РИАМО - 28 июл. В Подмосковье в горшечных растениях хризантемы из Нидерландов обнаружили карантинный для России объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям.

Инспекторы Россельхознадзора провели проверку горшечных растений на фитосанитарном контрольном посту на СВХ ЗАО «ЛЦ «Западные Ворота». Во время инспектирования был найден карантинный для России объект.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР)», – уточняется в сообщении.

Зараженные хризантемы уничтожили согласно правилам фитосанитарного законодательства Российской Федерации.