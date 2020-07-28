РИАМО - 28 июл. Московским строителям выдали разрешение на создание физкультурно-оздоровительного комплекса на юге Москвы, объект возведут на Ясеневой улице, в составе жилого комплекса «Ясеневая,14», говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Здание построят за счет инвестора. Срок действия разрешения на строительство – до 15 января 2022 года. Застройщик уже подал извещение о начале строительно-монтажных работ», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В трехэтажном ФОКе разместятся два плавательных бассейна: для оздоровительного плавания Г-образной формы размером 23,5 на 10 метров и малый бассейн 6 на 2,5 метра для семейного оздоровительного плавания.

Также там появится сауна, хамам, солярий, детский клуб с игровой комнатой и кружковыми, раздевальные с санузлами и душевыми.

Кроме того, оборудуют тренажерный зал, студию йоги, зал для групповых занятий, кабинеты спортивной медицины, массажа, фитнес-консультантов, дежурной медсестры и тренерские, комнаты отдыха персонала.



Для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, для спуска в бассейн сделают подъемник.