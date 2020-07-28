РИАМО - 28 июл. Певица Нюша в своих соцсетях поинтересовалась у подписчиков об их планах насчет путешествий в этом году, тем самым разозлив некоторых из них, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Есть планы поехать куда-то этим летом? Или останетесь в родном городе/стране???» — сказала Нюша.

Певица в своем Instagram отметила, что с 1 августа Россия открывает авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией и сопроводила пост фотографиями, на которых позирует на яхте на фоне лазурной воды в купальнике.

Пользователи сети раскритиковали Нюшу, которая, несмотря на дорогие билеты и пандемию, планирует отдых за границей.