РИАМО - 28 июл. Российская премьер-лига (РПЛ) представила болельщикам и командам календарь на новый сезон 2020-2021годов, сообщает Газета.ru.

В первом туре, который состоится в период с 8 по 9 августа, сыграют: «Спартак» (Москва) - «Сочи»; «Тамбов» - «Ростов»; «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва); «Арсенал» (Тула) - «Ахмат» (Грозный); «Химки» - ЦСКА», - говорится в сообщении.

Также в первом туре состоятся матчи «Ротор» (Волгоград) - «Зенит» (Санкт-Петербург), «Урал» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва), «Уфа» - «Краснодар».

Как уточняется на сайте РПЛ. Второй тур пройдет с 14 по 17 августа, третий – с 18 по 20 августа, четвертый – с 21 по 24 августа, пятый – с 25 по 27 августа, шестой – с 28 по 30 августа. Остальные туры пройдут в сентябре, октябре, ноябре декабре, феврале, марте, апреле и мае. Последний, тридцатый, тур запланирован на 16 мая.