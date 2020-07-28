РИАМО - 28 июл. Туристы получили шанс выбрать один из девяти однодневных туров в Сергиев Посад, Коломну, Рязань, Калугу, Хотьково или Серпухов, говорится в сообщении пресс-службы АО «Центральная ППК».

«Главная особенность всех поездок – до городов проведения экскурсий туристы добираются на фирменных электропоездах ЦППК. По дороге они могут прослушать аудиогиды компании серии «От станции в город», – уточняется в сообщении.

Выходные августа можно начать с путешествия в Сергиев Посад, где для туристов будут предложены обзорная экскурсия, экскурсия по Троице-Сергиевой Лавре, посещение «Конного двора» и «Музея русской матрешки».

В эти же выходные на обзорном туре по Рязани туристы смогут посмотреть Рязанский Кремль, дом мецената Г.Рюмина и побывать в «Музее истории рязанского леденца». Можно также выбрать тур на родину поэта Сергея Есенина.

В Коломне туристов ждут старинные улочки, Коломенский Арбат и Кремль, Пятницкие ворота с часовней и коломенская пастила. В последний день лета туристы могут отправиться в тур «По рельсам, по волнам…» на теплоходе.

Серпухов предложит туристам обзорную экскурсию по городу, посещение фермы с альпаками и страусами, а также «Этнопарк Кочевник» в Хотьково.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>