РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 июл. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проведет онлайн-встречу с жителями в 18:00 в среду.

Очередная встреча с жителями Люберец пройдет в режиме онлайн. Обсудят вопросы, связанные со снятием ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, комплексное благоустройство дворовых территорий, общественных пространств и рекреационных зон, а также ряд других актуальных тем.

Свои вопросы жители могут отправить на электронную почту: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8(800)600-21-85.

Трансляцию можно будет посмотреть в Instagram-аккаунте Ружицкого и на его странице в соцсети «ВКонтакте».