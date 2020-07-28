РИАМО - 28 июл. В состав сборной команды России по хоккею среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на предстоящий сезон 2020/2021 вошли 13 игроков из подмосковного клуба «Феникс», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Следж-хоккеисты подмосковного «Феникса» являются одними из наиболее высококлассных спортсменов в этом виде спорта в стране. Это доказывает и их выступление на клубном уровне – в прошлом сезоне они в шестой раз стали чемпионами России – и их игра в составе национальной сборной, куда они регулярно вызываются, на международных турнирах», – сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что на физические и игровые кондиции спортсменов не повлияла и вынужденная пауза в соревнованиях.

Шестеро игроков «Феникса» будут выступать в основном составе сборной России. Среди них Дмитрий Лисов, который снова будет капитаном команды, а также Андрей Касаткин, Айрат Хамзин, Иван Кузнецов, Евгений Петров и Станислав Барыкин.

В резерве будут находиться еще семь игроков «Феникса»: Станислав Павлов, Илья Камалов, Василий Пименов, Денис Ярцев, Владислав Зубарев, Максим Кузьминых и Иван Бердник.

База клуба «Феникс» находится в городе Пересвет Сергиево-Посадского городского округа.