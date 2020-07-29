РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 июл. ХК «Витязь» Подольска изменил расписание товарищеских матчей, первый летний матч состоится в среду с ХК «Рязань», сообщается на сайте клуба.

«В расписании летних контрольных игр «Витязя» появились изменения. 29 июля в Подольске состоится первая товарищеская встреча, соперник – ХК «Рязань», новый фарм-клуб подмосковного «Витязя». 31 июля «Витязь» проведет контрольную игру с «Северсталью», – говорится в сообщении.

Следующие три матча дружина под руководством Михаила Кравеца проведет так, как и планировалось. 5 августа в 13:00 в Новогорске игра «Динамо» Москва – «Витязь», 7 августа в 13:00 игра «Витязь» – «Северсталь», 9 августа в 13:00 игра «Витязь» – «Амур».

Еще один товарищеский матч с московским «Динамо» состоится 19 августа в подмосковном Новогорске, а 27-29 августа «Витязь» примет участие в Кубке мэра Москвы.