РИАМО - 28 июл. Мобильный оператор МТС стал первым в России, кто получил лицензию на услуги связи стандарта 5G, сообщает Газета.ru.

«Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях», — сказал президент МТС Алексей Корня.

Данная лицензия доступна на пять лет.

Услуги связи будут оказываться в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц) в 83 субъектах России. Первыми пользователями этой сети станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия.

В настоящее время оператор тестирует сеть для индустриальных и бизнес-кейсов, включая промышленность, сельское хозяйство, медицину, ритейл и логистику.