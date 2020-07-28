РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июл. Депутаты подмосковных Котельников планируют разработать туристический маршрут по Московской области для жителей округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В рамках работы общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» председатель Совета депутатов городского округа Котельники Анатолий Бондаренко и депутат Михаил Набокин провели тематический прием граждан по вопросам защиты прав потребителей в сфере туристического обслуживания. На встрече обсуждались вопросы и пожелания жителей старшего поколения по экскурсиям в музеи, усадьбы, монастыри Подмосковья.

«Необходимо учитывать мнение людей, какую экскурсионную поездку выбрать, ведь в Подмосковье немало интересных мест. Мы, со своей стороны, создаем привлекательный для наших жителей маршрут с учетом совмещения насыщенной экскурсионной программы со всеми дополнительными услугами и при этом сохранением в безопасности туристов на протяжении всего маршрута», - сказал Бондаренко.