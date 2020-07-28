РИАМО - 28 июл. На прошлой неделе Центр содействия строительству при правительстве Московской области получил 28 проектов на сопровождение, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Подмосковья.

Новые проекты на сопровождение, девять – для крупного бизнеса и 19 – для малого, были направлены из Бронниц, Долгопрудного, Дмитровского округа, Домодедова, Истры, Павловского Посада, Подольска, Орехово-Зуева, Рузы, Раменского, Красногорска, Королева, Коломны, Наро-Фоминска, Люберец, Мытищ, Шаховской, Чехова и Химок.

«В сегменте крупного бизнеса поступили: проект сельскохозяйственного производства площадью участка 3 гектара из Павловского Посада, комплекс АЗС на 15 рабочих мест с расширенными услугами площадью участка 0,1 гектара из Красногорска, три проекта аграрного комплекса на 300 рабочих мест и инвестициями более 2 миллиардов из Рузы», – уточняется в сообщении.

Также на сопровождение поступили АЗС на девять рабочих мест и инвестициями в 800 миллионов рублей в Подольске, четыре объекта сельхозпроизводства площадью участка в 13 тысяч гектаров из Наро-Фоминска.

В число проектов малого бизнеса вошли производственно-складское здание с АБК на 0,94 гектара и холодный склад на 0,5 гектара из Химок, мини-завод по производству строительных материалов на 0,75 гектара из Королева, офисное здание для обеспечения услуг связи и коммуникации на 0,65 гектара из Орехово-Зуева, многофункциональный медицинский центр на 0,46 гектара из Красногорска, овощехранилище на 3,5 гектара из Щелкова и другие.