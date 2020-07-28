РИАМО - 28 июл. АО «Жилсервис», эксплуатирующее котельную в поселке Тучково Рузского городского округа, через суд обязали восстановить загрязненные земли, а также возместить причиненный природе ущерб, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Суд вынес решение по иску межрайонной природоохранной прокуратуры в интересах Минэкологии. Ответчиком стало АО «Жилсервис», которое эксплуатирует котельную в поселке Тучково Рузского городского округа», – уточняется в сообщении.

Иск подали после проверки, которую провела прокуратура. Во время нее удалось выяснить, что на участке земли рядом с котельной были объекты мазутного хозяйства. Сотрудники «Жилсервиса» срезали мазутохранилище. Из-за этого случились разливы нефтепродуктов на площади примерно в 270 квадратных метров. Разливы мазута случились и из емкостей.

В итоге почвам был нанесен ущерб в размере примерно 70 тысяч рублей. После этого АО «Жилсервис» стало ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов, но через некоторое время работы прекратились.

Однако Рузский городской суд обязал представителей компании завершить процесс рекультивации нарушенных земель, а также возместить нанесенный ущерб.