РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июл. Жительницы Котельников могут записаться на маммографию онлайн, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Маммография позволяет выявить опухоль молочной железы на бессимптомной стадии, при которой вовремя проведенное лечение позволяет полностью излечить пациентку.

«По рекомендации Минздрава Московской области в поликлинике Котельников все пациентки старше 40 лет получают направление на маммографию 1 раз в 2 года, а пациентки 50 лет направляются на это исследование ежегодно. Для удобства пациенток в поликлинике проводится электронная запись на удобное для женщины время», - говорится в сообщении.

Рак молочной железы занимает первое место в структуре онкологических заболеваний женщин, причем заболеваемость постоянно растет. В 2018 году в городе Котельники было выявлено 11 случаев, а в 2019 году данное заболевание было выявлено у 20 пациенток. Из 20 случаев, выявленных в 2019 году, только два имели позднюю третью стадию заболевания, что составило 10% от общего числа.