РИАМО - 28 июл. В московском метро проверяют наличие масок и перчаток у пассажиров, за соблюдением требований следят контролеры ГКУ «Организатор перевозок» и полицейские, сообщает ТАСС.

«Проверки проводятся выборочно в вестибюлях и вагонах метро. Отметим, что в течение недели контроль охватывает 100% станций метро», - говорится в сообщении.

Масочный режим на улицах столицы отменили, но, согласно указу мэра Москвы, при поездке нужно обязательно надевать маску.

В первую очередь, контролеры информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте.

В случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.

Если пассажир после обращения контролера надевает маску и перчатки, его не оштрафуют.

Если пассажир не использует маску или перчатки, то ему грозит штраф в размере 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- В столичной подземке проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров. Соблюдение масочного режима контролируют на всех станциях.

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- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.