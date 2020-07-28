РИАМО - 28 июл. В этом году на фестивале искусств П.И. Чайковского в городском окурге Клин впервые организуют школу молодого журналиста, своим опытом поделятся ведущие журналисты, работающие в культурной сфере, говорится в сообщении пресс-службы РКА.

С 31 июля по 9 августа в Клину пройдет VI Международный фестиваль искусств П.И. Чайковского, посвященный русскому композитору, 180-летие которого отмечается в этом году.

«Впервые в рамках фестиваля состоится школа молодого журналиста. Ведущие журналисты страны с богатым опытом работы в культурной сфере расскажут молодым авторам, как писать о культуре интересно, как общаться со звездами музыки и театра и как с помощью СМИ сделать театры, музеи и библиотеки модными пространствами для молодежи», - говорится в сообщении.

Также впервые будет создана выездная площадка фестиваля: ею станет единственная в Московской области сцена на воде в парке «Сестрорецкий». Там 7 августа выступит уникальный Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением маэстро Юрия Башмета. Во время концерта произойдет смена двух поколений оркестрантов.

В программе фестиваля заявлены и премьеры, и любимая классика. Фестиваль откроется 31 июля мировой премьерой музыкально-драматического действия «Ч+Ч», посвященного юбилеям Чайковского и Чехова. В нем примут участие артисты театральной труппы музея-заповедника «Мелихово» - «Чеховская студия» и оркестра «Новая Россия» под руководством Башмета.