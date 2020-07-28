РИАМО - 28 июл. Земельный участок в 15 гектаров и более 70 объектов бывшего военного городка №213 в деревне Марьино городского округа Солнечногорск передали в муниципальную собственность округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Среди объектов недвижимости 44 квартиры, социальная инфраструктура, котельная и очистные сооружения.



«Благодаря многолетней совместной работе с коллегами из Минобороны Российской Федерации в Московской области переданы имущественные комплексы и тысячи гектар бывших военных городков», - рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.



Ранее в городском округе Солнечногорск передали более 490 гектаров земли и почти 210 объектов недвижимости, в том числе 110 квартир.



Она отметила, что передача в муниципальную собственность недвижимого имущества военных городков позволяет жителям приватизировать свои квартиры, а администрациям городских округов - проводить мероприятия по благоустройству и обслуживанию территории военного городка.