РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. Более 60 торговых точек по продаже арбузов и дынь будут работать на территории подмосковной Балашихи во время официального сезона по продаже бахчевых культур, он стартует в начале августа, сообщила начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета Анастасия Кочеткова.

«В городском округе будет открыто более 60 бахчевых развалов, с начала августа 2020 года они начнут продажу сезонных продуктов - дынь и арбузов различных видов. Официальные торговые точки должны соблюдать необходимые правила санитарной безопасности, установленные Роспотребнадзором», - сказала Кочеткова.

Она добавила, что бахчевые развалы будут иметь типовое архитектурное решение, чтобы жители могли отличить официальную точку от несанкционированной: оснащены металлическими сетками и навесами, плоды должны лежать на деревянных поддонах, продавцы - быть в униформе и иметь медицинскую книжку, а также сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

«Если у потенциальных покупателей возникнут сомнения в отношении качества реализуемой продукции, они смогут обратиться в Роспотребнадзор, который выяснит все обстоятельства и проведет проверку», - заключила Кочеткова.