РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 28 июл. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили четыре случая коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 553 случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за прошедшие сутки выявили 126 новых случаев Covid-19.

«За сутки в Щелкове выявили четыре случая коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 553 случая заболевания», - говорится в сообщении.

За все время пандемии в регионе подтверждено 63 018 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 100 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 45 787 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

28 ИЮЛЯ

- В столичной подземке проводят рейды по проверке наличия масок у пассажиров. Соблюдение масочного режима контролируют на всех станциях.

- Самое важное о коронавирусе за день

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.