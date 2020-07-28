РИАМО - 28 июл. В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве расцвела лаванда, это одно из самых популярных растений можно увидеть, потрогать, понюхать и даже попробовать в Сенсорном саду пяти чувств, говорится в сообщении пресс-службы «Аптекарского огорода».

«Щупать, нюхать, дегустировать — все это можно делать с растениями в Сенсорном саду. Мята, базилик, орегано, петрушка, календула, кошачья мята, лаванда, розмарин, тимьян — более сотни пищевых и лекарственных растений выращены специально для этой экспозиции, съедобны и абсолютно безопасны», - сказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Сенсорный сад создали, в первую очередь, для людей с ограниченными возможностями здоровья — чтобы помочь им узнать зеленый мир лучше. К специальным высоким грядкам удобно подобраться и взрослому, и ребенку, и человеку в инвалидной коляске.

Здесь растения подобрали и расположили так, что слабовидящие, незрячие и слепоглухие люди могут потрогать каждое растение, ощутить его аромат.