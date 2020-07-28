РИАМО - 28 июл. Медикам в Воскресенске удалось спасти подростка, который получил проникающее сквозное ранение брюшной полости, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Раненого 13-летнего мальчика доставили в Воскресенскую районную больницу №2. Он получил травму, когда ехал с рыбалки на велосипеде. В пути он потерял контроль над велосипедом, неудачно упал, в результате чего подставка под удочку насквозь проткнула живот подростка.

«Юноша поступил к нам с ранением печени, двенадцатиперстной кишки. Лишь по счастливой случайности стрела прошла в 1 сантиметре от нижней полой вены. Если бы она была повреждена, последствия могли бы быть фатальными. Мы извлекли держатель и провели операцию по ушиванию поврежденных внутренних органов», – сказал главный врач Воскресенской районной больницы №2 Юрий Райхман.

Медработники провели успешную операцию. Через несколько дней молодого человека выписали из больницы под амбулаторное наблюдение хирурга.