РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В подмосковном Подольске по обращению жителей выделили помещение для картинной галереи местных художников, в настоящее время в нем делают ремонт, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Подольска обратилась в местную общественную приемную партии «Единая Россия» к депутату совета депутатов городского округа Подольск, руководителю фракции «Единая Россия» Валерию Теличко и депутату Госдумы РФ Вячеславу Фетисову с просьбой поддержать инициативу группы подольчан о выделении помещения для организации картинной галереи.

«Вопрос назрел давно, площадь действующего Подольского выставочного зала не позволяет организовать постоянную экспозицию картин подольских художников. По обращению Фетисова и Теличко секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Подольск Николай Пестов принял решение о выделении помещения. В настоящее время в нем делают ремонт благодаря помощи спонсоров», - говорится в сообщении.

Жители округа и гости в ближайшем будущем смогут ознакомиться с картинами подольских художников в новом помещении.