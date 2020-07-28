РИАМО - 28 июл. В 2020 году семеро выпускников из Воскресенска получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку, четверо стали стобалльниками по литературе, кроме того, более 90 баллов по русскому языку набрали 115 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Позади еще один учебный год. Для школьников, их родителей и, безусловно, педагогов он был непростым. В сложных условиях выпускники вместе со своими наставниками проделали огромную работу по подготовке к сдаче единого государственного экзамена. Как показало время, пандемия не смогла помешать успеху», - говорится в сообщении.

Средний балл по результатам сдачи единого госэкзамена по русскому языку в округе составил 71 балл, по литературе – 73.

В этом году 24 выпускника получили на ЕГЭ по литературе более 90 баллов, на госэкзамене по русскому языку свыше 90 баллов набрали 115 человек.

«Всеволод Дальнев, Валерия Гвоздева, Иван Максимов (лицей №22), Кира Горячева (гимназия №24), Анна Моргунова (гимназия №1) Анастасия Тарелкина (школа №20), Алена Капранова (школа №11) получили отличные результаты по русскому языку. По литературе 100 баллов заработали тот же Всеволод Дальнев (лицей №22) и его одноклассник Роман Косухин, а также Яна Гончарова (школа «Гармония») и Лидия Мартемьянова (школа №18)», - добавляется в сообщении.

Таким образом, Дальнев стал мультистобалльником, набрав 200 баллов по итогам двух экзаменов.

Высокие баллы учеников — это также заслуга чутких и опытных педагогов. Например, у преподавателя Татьяны Харчевниковой из лицея №22 в этом году сразу пять стобалльных результатов.

Также высокие результаты получили выпускники, которых учили Ольга Сычкова из гимназии №24, Галина Петухова из гимназии №1, Марина Гусева из школы №20, Нина Медведева из школы №11, Ольга Точилина из школы «Гармония» и Ольга Трефилова из школы №18. Могут гордиться все учителя, чьи воспитанники показали на ЕГЭ достойные результаты.