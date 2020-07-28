РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 июл. Известный подмосковный боксер Владимир Саксонов будет заниматься работой с молодежью и добровольчеством в общественном движении «Гражданский комитет России» в подмосковном Дзержинском, говорится в сообщении пресс-службы ГКР.

«Ранее мы открывали отдельное направление общественной деятельности ГКР по развитию молодежной политики и добровольчества, а также создали отдельный проект ГКР с интересным названием «Молодежный фронт». Однако не нашлось подходящей кандидатуры, не нашлось такого человека, который в силу жизненного опыта, личностных качеств и знаний смог бы эффективно поднять это дело на межрегиональном уровне», - сказал лидер общественного движения ГКР Артур Шлыков.

Решением Шлыкова Владимир Саксонов был включен в состав Центрального совета межрегионального общественного движения с назначением на должность секретаря по вопросам молодежной политики и развития добровольчества.