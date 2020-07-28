РИАМО - 28 июл. Министерство финансов РФ обеспечит внедрение и единую методологию применения подписанных президентом страны законов об инициативном бюджетировании, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

20 июля президентом РФ Владимиром Путиным были подписаны федеральные законы о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ и закон о местном самоуправлении, направленные на закрепление правовых основ инициативного бюджетирования в России.

«Институт инициативного бюджетирования успешно развивается и реализуется уже 30 лет более чем в 80 странах мира. Минфин еще в 2015 году ввел в российскую практику термин «инициативное бюджетирование». Это позволило объединить уже существовавшие в России региональные и муниципальные практики», - говорится в сообщении.

Вступающие в силу изменения создают необходимую правовую базу и дадут дополнительный импульс для развития муниципальных инициативных проектов.

Законами урегулирован механизм участия граждан в финансовом обеспечении проектов инициативного бюджетирования. Данный механизм позволяет обеспечить направление средств (инициативных платежей) заинтересованных в реализации инициативного проекта жителей на проекты по решению конкретных вопросов местного значения, а также возможность проведения гражданами контроля на каждом этапе реализации проекта.

Внесенными изменениями определены полномочия Минфина РФ по оказанию региональным и муниципальным финансовым органам методологической поддержки в части реализации местных инициатив с участием граждан, а также по планированию и исполнению расходов бюджетов субъектов страны и муниципальных образований в целях реализации инициативных проектов.

Данная инициатива позволит обеспечить формирование единых подходов к методическому обеспечению практик инициативного бюджетирования.

В августе будут подведены итоги IV Всероссийского конкурса инициативного бюджетирования. С 2020 года организатором конкурса является Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов РФ.

«Уже сейчас можно отметить, что интерес к инициативному бюджетированию существенно вырос: число поданных заявок на участие в конкурсе увеличилось практически вдвое – до 581, а общее число проголосовавших составило около миллиона человек», - добавляется в материале.

О росте интереса к практикам инициативного бюджетирования свидетельствуют и результаты 2019 года. Число субъектов страны, заявивших о реализации на их территории практик инициативного бюджетирования, достигло 69, а некоторые из них реализуют одновременно две и более практик инициативного бюджетирования.

Впервые число реализованных инициативных проектов превысило отметку 20 тысяч (21,8 тысячи, или плюс 13% к 2018 году), а общий объем финансирования таких проектов составил 24,1 миллиарда рублей (плюс 25% к 2018 году).