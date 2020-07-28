РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В социальных сетях Красковского культурного центра Люберец разместили видео мастер-класс по изобразительному искусству «Колибри», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Мастер-класс в технике правополушарного рисования подготовила Елизавета Мамонтова, член Союза художников Москвы, руководитель студий «Ты - мастер» и «Ты - художник» Красковского культурного центра. Для занятия вам понадобятся: бумага, простой карандаш, блюдечко (диаметр 15 сантиметров) и цветные карандаши», - говорится в сообщении.

Видео доступно в социальных сетях «ВКонтакте» (https://vk.com/kraskovo_kkc) и Instagram (https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/).