РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 июл. В подмосковном Красногорске отметили День крещения Руси десятиминутным благовестом во всех православных храмах, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Десятиминутный благовест прозвучал сегодня (28 июля – ред.) во всех православных храмах городского округа в честь праздника – Дня крещения Руси», – говорится в сообщении.

28 июля по церковному календарю – День памяти Святого равноапостольного князя Владимира. 1032 года назад он выбрал «закон греческий» как государственную религию.