РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июл. В подмосковных Котельниках в июле МУЖКП «Котельники» выполнило плановую ежеквартальную профилактическую промывку системы холодного водоснабжения, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности объектов водоснабжения населения Котельников, в соответствии с регламентом содержания водоводов питьевой воды, сотрудники водоканализационной службы выполнили промывку общим объемом более 3 тысяч кубометров. Данные регламентные работы проводятся под строгим санитарным контролем, методом промывки рабочим давлением без применения химических реагентов, что особенно важно для экологической обстановки городского округа», - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для предупреждения негативного влияния состояния труб на качество транспортируемой по ним воды и для обеспечения надежного функционирования водопроводных сетей. Большое влияние на качество питьевой воды оказывает состояние самих труб. Ржавые и загрязненные водопроводные трубы систем водоснабжения можно смело назвать одной из самых актуальных проблем в вопросе качественного обеспечения данным ресурсом жителей городского округа.