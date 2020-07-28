РИАМО - 28 июл. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на строящейся дороге Павловский Посад - Субботино - Электросталь начали укладывать асфальтобетонное покрытие, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы по реконструкции дороги идут в графике. В настоящий момент идет устройство асфальтобетонного покрытия – уложено порядка 30% нижнего слоя асфальта, всего предстоит устроить более 33 тысяч квадратных метров покрытия», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Протяженность дороги составит 3,5 километра. Ее во время реконструкции расширят до двух полос движения. Поездка из Электростали в Павловский Посад займет всего 10 минут.

В начале августа рабочие начнут благоустраивать пешеходную зону и велодорожку. Кроме того, будет закончено переустройство инженерных коммуникаций и проведено благоустройство прилегающей территории.

В сентябре строители начнут укладывать верхний слой асфальта общей площадью более 36 тысяч квадратных метров. Затем будет сделано освещение, проведено нанесение дорожной разметки.

Движение по дороге планируют открыть в четвертом квартале 2020 года. Строительство дороги ведется для достижения показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».