РИАМО (БАЛАШИХА) – 28 июл. В Саввинский пруд подмосковной Балашихи выпустили 250 рыб толстолобиков и белых амуров для очистки воды, это является частью подготовительных работ перед благоустройством зоны отдыха у пруда, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

У данной акции две цели – очистить пруд и увеличить рыбные запасы. Инициатором мероприятия стал генеральный директор компании «Норэнс Групп» Евгений Горбатов.

«Рыбу закупили у хозяйств, которые расположены на территории Балашихи. Толстолобики и белые амуры размером от 10 до 30 сантиментов за сутки съедают столько растительности, сколько весят сами. Как правило, амуры питаются травой, а толстолобики – водорослями», – говорится в сообщении.

Обновление зоны отдыха у Саввинского пруда планируют начать в 2020 году. По периметру проложат дорожки, сделают деревянные пирсы, зону отдыха с подвесными качелями и навесом, установят детскую площадку, а также арт-объект «Саввинский пруд» и фотозону «Сердце». На берегу появятся скамейки и урны.