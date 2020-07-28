РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 июл. В подмосковных Люберцах в текущем году обустроили семь кладбищ Люберец, еще два обустроят в третьем квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

На территории Люберец расположено девять муниципальных кладбищ общей площадью 88,27 гектара. Семь из девяти кладбищ признаны в соответствии с требованиями порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев.

«На семи люберецких кладбищах в 2020 году установлены: справочно-информационные стенды, пункт выдачи инвентаря, емкости с песком для благоустройства мест захоронений, парковка для посетителей, накопительные баки с водой для технических нужд, урны для мусора, информационные указатели и навигационные таблички, схематический план кладбища с обозначением функциональных зон, стационарные скамейки для отдыха посетителей, биотуалеты, мусоросборники на площадках с твердым покрытием и ограждены с трех сторон», - говорится в сообщении.

На Михневском и Токаревском кладбищах на третий квартал 2021 года запланировано обустройство парковки для посетителей (в том числе для лиц с ограниченными возможностями).

По всем интересующим вопросам можно обратиться в МУ «Люберецкая ритуальная служба городского округа Люберцы Московской области» по телефону: 8(495)503-01-40.