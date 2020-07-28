РИАМО - 28 июл. За время самоизоляции из-за коронавируса в Московской области объем просроченной задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) вырос на 4,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Жителей региона предупредили, что рост долга за ЖКУ влечет за собой невозможность предприятиям рассчитаться за газ и электроэнергию, что чревато отключением котельных и прекращением снабжения домов горячей водой и теплом.

«Сейчас ведется активная работа с недобросовестными плательщиками по взысканию просроченной задолженности и укреплению платежной дисциплины за потребленные топливно-энергетические ресурсы, что позволит существенно снизить общую сумму долга», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Прирост задолженности предприятий ЖКХ за газ во втором квартале текущего года в среднем по Подмосковью составил 1,4 миллиарда рублей. Ограничения поставки ресурсов затронуло котельные в Солнечногорске, Красногорске, Озерах, Воскресенске, Щелкове и Дмитровском округе.

По каждому муниципалитету проводится предметный разговор, главы сообщают о предпринимаемых мерах по налаживанию платежной дисциплины и сроки закрытия долгов.

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28 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 395 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 126 случаев заражения. В Москве - 674 случая.



- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечился 251 человек. За весь период пандемии на территории Московской области от Covid-19 удалось вылечить 45 787 человек.

- Еще 827 человек вылечились от коронавируса в Москве. Всего за период пандемии столичные медики вылечили более 175,8 тысячи пациентов.

- В Москве умерли еще 10 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии в столице скончались свыше 4,4 тысячи человек.