РИАМО - 28 июл. Администрации Талдомского округа поручили провести проверку всех коллекторов и других объектов коммунальной инфраструктуры, чтобы избежать загрязнения рек, такое решение приняли на заседании комитета по экологии и природопользованию Московской областной думы, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Инспекторы эконадзора привлекли к ответственности МУП «Талдомсервис» за аварийный сброс в реку Якоть неочищенных стоков в поселке Вербилки», – сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Кроме того, на заседании обсуждалась подготовка к рекультивации полигона ТКО «Талдомский», который был закрыт в 2015 году. На площади почти 3 гектара накопили около 200 тысяч тонн отходов.

Проект рекультивации должен быть закончен в декабре 2020 года. На заседании решено разработать мероприятия по включению проекта рекультивации в федеральную программу «Чистая страна».