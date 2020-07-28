РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 28 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила железнодорожников с открытием станции МЦД-2 Нахабино и наступающим профессиональным праздником.

Работает на станции Нахабино контролер Нина Бандурмина. Все, кто регулярно пользуется этой станцией, ее хорошо знают и каждый год 12 декабря собираются, чтобы всем вместе поздравить ее с днем рождения – с подарками, песнями, цветами и добрыми пожеланиями. В фан-группе Нины Михайловны в одной из соцсетей почти 400 участников. Все потому, что каждому, кто спешит утром на работу, Нина Михайловна желает доброго дня.

«Сегодня в лице Нины Михайловны поздравления принимают все ее коллеги. После реконструкции на станции МЦД-2 Нахабино стало комфортнее не только пассажирам, но и сотрудникам станции», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что открытие современной станции стало отличным подарком железнодорожникам в преддверии профессионального праздника. День железнодорожника в России отметят 2 августа.

«Поздравляю с наступающим праздником, желаю здоровья, благополучия и самых лучших пассажиров», – заключила Хаймурзина.