РИАМО - 28 июл. Объявлен конкурс на проектирование здания физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком в Орехово-Зуеве, проект финансируется из средств бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение проектно-изыскательских работ по зданию ФОКа на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. Строительство планируется завершить в 2022 году», – сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Проект финансируется из средств бюджета. Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком планируется закончить в 2022 году.