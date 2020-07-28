РИАМО - 28 июл. Строители закончили монтаж металлоконструкций пролетного строения самой длинной эстакады основного хода Северо-Восточной хорды над Дмитровским шоссе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«Это очень сложный участок, работы проводились над проезжей частью загруженного Дмитровского шоссе в ночное время. Строители успешно справились со столь сложной операцией», – сказал глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Длина эстакады составит примерно 2382 метра. Она будет пересекать участок Октябрьской железной дороги, соединительную железнодорожную ветку, Дмитровское шоссе и Савеловское направление МЖД. Автомобили смогут двигаться по эстакаде в три полосы в каждом направлении.

Сейчас строители заканчивают бетонирование монолитной части пролетного строения от Северной рокады до пересечения с путями Октябрьской железной дороги. Специалисты красят уже смонтированные металлоконструкции эстакады. Проводится переустройство железнодорожных путей и вынос коммуникаций ОАО «РЖД».