РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 28 июл. На домодедовском стадионе «Авангард» 8 августа пройдет футбольный матч между командами «Велес» и «Крылья Советов», написал глава городского округа Домодедово Александр Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Футбольное поле стадиона «Авангард» прошло сертификацию для игр клубов Футбольной национальной лиги. На нем тренируется команда первого дивизиона ФНЛ «Велес».

«Первая игра на «домашнем» поле состоится 8 августа в 17:00. Соперник – самарские «Крылья Советов», - написал Двойных.