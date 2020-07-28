РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 июл. Раздельно собранные отходы из синего контейнера вывезли от дома на улице Красноармейской в подмосковном Красногорске по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что на контейнерной площадке возле дома 66 нарушается график вывоза синего контейнера.

«ООО «Рузский региональный оператор» рассмотрел ваше обращение и сообщает: по указанному адресу по состоянию на 28 июля вывоз отходов осуществлен», - ответил исполнительный директор компании Иван Козлов.

Также он отметил, что по графику твердые коммунальные отходы должны вывозить ежедневно, а раздельно накопленные отходы - один раз в три дня.

«Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке от УК», - добавил Козлов.

По его словам, содержание контейнерной площадки в чистоте, уборка мелкого, строительного и растительного мусора относятся к компетенции управляющей компании.