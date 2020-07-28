РИАМО - 28 июл. Компания «Бакор» и государственное НПП «Регион» получили статус промкомплексов Москвы, он дает производствам значительные налоговые льготы, говорится в сообщении пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

«Бакор» занимается выпуском огнеупорных материалов и керамических фильтрующих элементов, «Регион» является разработчиком и поставщиком корректируемых и управляемых авиабомб для фронтовой авиации, торпедного и ракетного вооружение для ВМФ.

«В городе уже функционируют 53 промкомплекса, еще два получили этот статус сегодня. Благодаря преференциям компании получат льготы по налогу на имущество, налогу на прибыль, земельному налогу и другим обязательным платежам», – сказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что сэкономленные деньги данные компании смогут направить на модернизацию своего производства, инфраструктуры, повышение зарплаты сотрудникам, охрану труда, обучение работников.

Объем инвестиций в столичные промкомплексы за последние пять лет составил около 35,7 миллиарда рублей, а на данных предприятиях работает 63,6 тысячи человек.

«Статус промышленного комплекса присваивается на 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению. В прошлом году статус промкомплекса получили 10 организаций, а в 2020 году – это первые присвоенные статусы», – добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Александр Прохоров.

Присвоение особых статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности ведется в мегаполисе с 2016 года.