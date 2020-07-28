РИАМО - 28 июл. В столице завершили один из этапов тестирования обновленной версии приложения «Метро Москвы», личный кабинет в новой версии позволяет персонализировать карту «Тройка» и автоматически пополнять баланс, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«В мобильном приложении будет реализована функция автопополнения «Тройки» — пользователям больше не нужно задумываться о балансе по тарифу «Кошелек». На платформе iOS станет доступной долгожданная удаленная продажа всех типов билетов», - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он также отметил, что пользователи теперь смогут увидеть историю своих поездок.

Тестирование личного кабинета началось в феврале. Участие в тестировании приняли более 700 пользователей, они испытали новые функции и предложили возможные улучшения.