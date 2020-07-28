РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 июл. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец скоро начнутся работы по благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Глобальное изменение претерпит центральная площадка парка «Наташинские пруды» – эта часть будет расширена, на ней появится амфитеатр, будет заменено плиточное покрытие и установят малые архитектурные формы. Также в парке на месте старой детской площадки разместится новая многофункциональная игровая зона общей площадью более 1,3 тысячи квадратных метров», – сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В 2020 году в Подмосковье в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроено 14 парков культуры и отдыха, в 7 из них появятся большие игровые зоны.