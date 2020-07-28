РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 28 июл. Юнармейцы Котельников выехали на военные сборы в парк «Патриот», там они прошли полосу препятствий, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ежегодно при поддержке администрации Котельников юнармейцы выезжают в военно-патриотический «Лагерь настоящих героев», расположенный на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Кубинке.

«Молодые люди смогли погрузиться в военные специальности в области радиации, химии и биологической защиты: прошли полосу препятствий в полной экипировке; продемонстрировали азы строевой подготовки, отточили навыки разборки и сборки АК-103; отработали приемы оказания первой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Также они научились ориентироваться на местности, приняли участие во множестве викторин, встретились со знаменитыми гостями и поиграли в лазертаг, научились правильно разводить костер и нашли новых друзей из других городов Подмосковья, с которыми вместе исполняли песни у костра.