РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 28 июл. В городском округе Щелково утвердили схему санитарной очистки контейнерных площадок, она позволила уточнить объемы, в которых накапливается мусор на конкретных объектах, и выявить необходимость установки дополнительных контейнеров, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас в муниципалитете расположено 186 контейнерных площадок. На данный момент все они закреплены за управляющими компаниями, которые в десятиметровой зоне должны осуществлять подбор мусора. На 12 объектах установлены камеры видеонаблюдения», – говорится в сообщении.

До 1 сентября планируется ввести еще 64 камеры, данные с которых будут поступать в муниципальный ЦУР. Таким образом специалисты смогут следить за качеством подбора и графиком вывоза мусора.

Глава округа поручил уделить особое внимание проверке договоров на вывоз мусора у предприятий Щелкова. Отсутствие таких договорных отношений – одна из причин навалов мусора на контейнерных площадках, предназначенных для использования только жителями многоквартирных домов. За отсутствие договоров у юридических лиц предполагаются штрафы – до 300 тысяч рублей.