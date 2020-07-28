РИАМО - 28 июл. Официальный сезон продажи арбузов и дынь стартует в подмосковном Реутове 1 августа, для этого в городе откроют 10 бахчевых развалов, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«В нашем городе планируется десять бахчевых развалов, с 1 августа 2020 года они начнут продажу сезонных продуктов. Но основной сезон - август и сентябрь», - сказал Каторов.

Градоначальник напомнил, что официальные торговые точки должны быть оснащены металлическими сетками и навесами, плоды - лежать на деревянных поддонах, продавцы должны быть в униформе и иметь медицинскую книжку, а также соблюдать необходимые правила санитарной безопасности, установленные Роспотребнадзором.

На официальных развалах будут продавать стандартные наборы продукции: дыни и арбузы различных видов. Приобрести их можно будет по адресам: улица Южная, дом 10а; улица Ашхабадская, 1; улица Новая, дом 14, корпус 1; улица Победы, дом 2; Советская, дом 14; Некрасова, 6; Юбилейный проспект, дом 66 и другие.