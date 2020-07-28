РИАМО - 28 июл. В Москве на Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, проспекте Мира, Волоколамском шоссе и нескольких других магистралях во вторник вечером могут возникнуть заторы, пробки на дорогах могут достигнуть семи баллов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Выбирайте пути объезда. Сегодня прогнозируем до семи баллов», - говорится в сообщении.

Затруднения дорожного движения могут возникнуть из-за проведения дорожных работ на Третьем транспортном кольце, в Шереметьевском тоннеле в обоих направлениях; на 39-м километре внутренней стороны МКАД; на ТТК – на Киевском путепроводе в обоих направлениях; на 68-м километре МКАД; при следовании по Волоколамскому шоссе; на проспекте Мира; на Большом Каменном мосту, а также на 8-м километре МКАД.

Заторы ожидаются на Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, проспекте Мира, Ленинградском шоссе от Химок, Волоколамском шоссе и Рязанском проспекте.