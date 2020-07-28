РИАМО - 28 июл. В Рошале на 100 тысяч рублей оштрафован нарушитель земельного законодательства за нецелевое использование участка площадью 300 квадратных метров, он предназначен для производственной деятельности, но был занят компанией банковской сферы, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«У каждого участка земли есть свое назначение: земли под ИЖС предназначены для строительства жилых домов, сельскохозяйственная земля – для ведения сельского хозяйства или выпаса скота, земля под производство подразумевает строительство на ней производственных мощностей или хранилищ. Для каждого вида деятельности есть вид разрешенного использования земли, установив который можно легально заниматься выбранной деятельностью», - отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она уточнила, что в противном случае нарушители платят штрафы и исправляют нарушение.

Собственнику земли выдано предписание об устранении нарушений, неисполнение которого может привести к повторным штрафам.