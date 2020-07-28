РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. В подмосковной Балашихе сотрудники полиции задержали жителя столицы, который украл ювелирные украшения из квартиры на сумму более 270 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель, у которого из квартиры неизвестные украли ювелирные украшения. Сумма ущерба составила более 270 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 39-летний житель Москвы. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.