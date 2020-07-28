РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 июл. В Подольске сотрудники полиции задержали 20-летнего иностранца, подозреваемого в краже двух велосипедов из подъезда многоквартирного дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 3-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 38-летней местной жительницы о том, что неизвестный похитил два велосипеда с лестничной площадки одного из домов на улице Кирова. Общая сумма материального ущерба составила 70 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 20-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, давшего признательные показания в совершении преступления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подольским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.