РИАМО - 28 июл. В Московской области уже проработано 1025 площадок для проведения акции «Диктант Победы», она состоится 3 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Под руководством председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова прошло совещание организационного комитета по проведению Всероссийского исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны в текущем году.

«Участники совещания обозначили задачи на предстоящий месяц в рамках подготовки к «Диктанту Победы», который состоится 3 сентября. Он проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической грамотности», - говорится в сообщении.

Брынцалов уточнил, что в регионе проработано 1025 площадок для проведения диктанта. В качестве центральных площадок определены: музей Зои Космодемьянской в Рузском городском округе, Бородинский военно-исторический музей в Можайском городском округе, Наро-Фоминская средняя школа №3.

В связи с пандемией Covid-19 будут приняты дополнительные меры безопасности. Участникам диктанта будут выдавать средства индивидуальной защиты, измерять температуру тела, кроме того, на площадках будет соблюдаться социальная дистанция.

«Прошлый год показал, что акция вызвала большой интерес у наших граждан. Важно, что она также привлекает молодежь, ведь ее цель не столько проверить знания, как дать возможность узнать новые факты о ВОВ. Наша задача - значительно повысить планку, увеличить количество площадок проведения, привлечь больше целевой аудитории», - отметил Брынцалов.

Они сражались за Родину. Спецпроект «Лица Победы»>>