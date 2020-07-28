РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 июл. В подмосковной Балашихе в главном храме Росгвардии состоялось богослужение в День крещения Руси, молебен провел благочинный церквей Балашихинского округа отец Димитрий, в храм передали две новые иконы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В молебне приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Меликов, начальник Главного управления по работе с личным составом войск Росгвардии Николай Рябчиков, командир Отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск Росгвардии Дмитрий Черепанов, военнослужащие Росгвардии, жители.

«Сегодня значимый день для Русской православной церкви и для истории нашей страны. Именно он предопределил последующую историю нашего большого государства. Сегодня мы с вами видим то, что создано руками строителей. Впереди еще очень много работы по украшению храма, вокруг него благоустраиваем сквер. Огромная работа делается», - сказал Юров.

Князь-Владимирский храм строится на пожертвования жителей Балашихи и городских предприятий. Возведение началось в 2017 году. Благоустройство сквера рядом с храмом началось летом 2020 года. Его планируют завершить осенью.

По словам Меликова, осталось немного времени до того момента, когда этот воинский храм - долгожданный для жителей и военнослужащих дивизии имени Дзержинского - будет освящен и начнет работать в полную силу.

«Для нас он знаменателен еще и тем, что святой равноапостольный князь Владимир является покровителем войск Росгвардии, и под его знаменами наши с вами отцы, братья, дети неоднократно выполняли свой воинский долг, защищая наше Отечество на разных рубежах», - подчеркнул Меликов.

Он передал в новый храм икону, а также вручил награды тем, кто жертвовал средства на возведение и принимал участие в строительстве. Икону храму подарил и исполнительный директор благотворительного фонда «Патриот» Юрий Яковлев. Николай Рябчиков передал всем участникам богослужения поздравления от имени директора Росгвардии Виктора Золотова.

Отец Димитрий передал всем участникам соборной молитвы, строителям, служащим благословение и благопожелание от владыки митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

«В этом выражается единство церкви и народа, не отделимое ни временем, ни пространством. Пусть же пребудет это всегда. Единство веры и любви, заповеданное нам великим князем Владимиром» - заключил отец Димитрий.

Крещение Руси отмечается 28 июля. В этот же день Русская православная церковь чтит память святого равноапостольного князя Владимира.